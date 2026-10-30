Langjähriger Teammanager Formel-1-Urgestein verlässt Audi
dpa 30.10.2026 - 10:36 Uhr
Beat Zehnder war ein Mann der ersten Stunde bei Sauber. Nach der Übernahme von Audi gibt es keine Formel-1-Zukunft mehr für den langjährigen Teammanager.
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Zehnder war 1988 zu Sauber gekommen. Kurz nach dem Formel-1-Einstieg 1993 wurde er dort Teammanager und war bei 601 Grand Prix in Serie dabei. Zuletzt füllte er die Rolle als sogenannter Director of Signature Programs and Operations aus.