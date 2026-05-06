Stimmt es wirklich, dass Rentner niemals Zeit haben? Bei Jürgen Lange hat man dieses Gefühl nicht. Nun leidet der 67-Jährige keineswegs unter Langeweile – er ist aktiver Läufer, kümmert sich um die Familie und hat einen Garten zu versorgen. Doch insgesamt bieten sich dem früheren Abteilungsleiter im Thüringer Wirtschaftsministerium mehr Freiräume als zuvor, denn er ist nicht nur beruflich pensioniert, sondern seit einem knappen halben Jahr auch kein Präsident des Rennsteiglaufvereins mehr.