Bisher knapp zwei Millionen Euro vom Land

Den Meisterbonus gibt es in Thüringen seit 2021. Jeder Handwerksmeister und seit 2023 auch Meister in der Industrie und den grünen Berufen erhalten nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung eine Zahlung von jeweils 1.000 Euro. Eine zusätzliche Meisterprämie in Höhe von ebenfalls 1.000 Euro geht seit 2017 an die jeweils Jahrgangsbesten in jedem Gewerk der drei Handwerkskammerbezirke. In den grünen Berufen wurde die Meisterprämie erstmals 2018 vergeben.