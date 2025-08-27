Kritik gibt es dieser Tage im Internet bezüglich der Baustelle in der Langewiesener Straße in Ilmenau. „Klasse Baustelle, das ganze Steuergeld muss ja verblasen werden“, beschwert sich eine anonyme Person in einer Ilmenaugruppe bei Facebook. Auch in den Kommentaren beschwert sich so mancher – ob man mit dieser Maßnahme denn nicht hätte warten können, bis der Trieselsrand wieder freigegeben ist, wird unter anderem gemeckert.