Die Besuchsreise einer kleinen Delegation von Heinse- Freunden aus Langewiesen und Ilmenau, von der Vereinsvorsitzenden Ingrid Schneider bestens vorbereitet und organisiert, startete voriges Wochenende. Bedauerlich war, dass Ingrid Schneider, aufgrund eines Unfalles ans Bett gefesselt, nur via geschickter Fotos und Kurzinformationen gedanklich mit auf Reisen ging. Elke Kühn und Martin Strauch übernahmen als die Reise leitende Grußbotschafter die Führung. Sie beide und Günther Ehrling brachten ihre lebhaften Erinnerungen an den letzten offiziellen Besuch in Aschaffenburg im Jahr 2003 ein. Und so war es besonders für sie eine große Wiedersehensfreude, den Kulturamtsleiter im Ruhestand, Burkard Fleckenstein, im Schloss begrüßen zu können.