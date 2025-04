Nicht überall werden verkehrsberuhigte Bereiche als solche akzeptiert beziehungsweise sich mit stark gedrosselter Fahrgeschwindigkeit danach gerichtet. So scheint es auch im Bereich Mönchstraße/Weide in Langewiesen zu sein. Ein Elternpaar, das dort wohnt, macht sich Sorgen um seinen Nachwuchs. Wenn sich der von zu Hause aus auf den Weg zum rund 200 Meter entfernten Spielplatz oder zur Schule mache, sei das oft gefährlich. In der Weide und im Mühlgrabenweg gibt es in engen Bereichen keinen oder nur teilweise Gehwege, da müsse man schon als Erwachsener aufpassen, dass einem beim Verlassen des Hauses nicht über die Füße gefahren werde. Auch die Fahrzeugführer – zum Ostermarkt sei es besonders deutlich geworden, als die Nebenstraße als Abkürzung der ausgewiesenen Umleitung vorgezogen wurde – hielten sich viele nicht an die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit ...