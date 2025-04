So viel geballte und zu bewundernde Kunst gibt es in der „Kulturfabrik“ Langewiesen selten zu sehen und zu erleben. Unter der Regie von Katharina May kamen 30 Künstlerinnen und Künstler aus der Region zusammen, um ihre Bilder, Installationen und andere Kunstobjekte einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.