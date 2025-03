Kaum ist das laufende Haushaltsjahr drei Monate alt, laufen die Vorbereitungen für den Haushalt des Folgejahres an. Und nicht nur für den, denn damit in Zusammenhang muss auch der Finanzplan, der für fünf Jahre einen Überblick über Geplantes und Fortzuführendes gibt, be- und überarbeitet werden.