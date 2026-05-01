Langes Wochenende: Sonne satt am Feiertag – Thüringen erwartet Ausflugswetter

In der kommenden Nacht bleibt es klar, und es kühlt ab auf 9 bis 3 Grad. Am Samstag erwartet die Menschen perfektes Ausflugswetter: Die Sonne scheint viel, und es bleibt trocken. Die Temperaturen klettern weiter in die Höhe und liegen bei maximal 24 bis 27, im Bergland 20 bis 24 Grad.