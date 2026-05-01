Langes Wochenende Sonne satt am Feiertag – Thüringen erwartet Ausflugswetter
dpa 01.05.2026 - 08:37 Uhr
Feiertagswetter in Thüringen: Sonne pur und milde Temperaturen laden zu Ausflügen ein. Auch am Samstag bleibt es noch freundlich.
Nach der Werbung weiterlesen
In der kommenden Nacht bleibt es klar, und es kühlt ab auf 9 bis 3 Grad. Am Samstag erwartet die Menschen perfektes Ausflugswetter: Die Sonne scheint viel, und es bleibt trocken. Die Temperaturen klettern weiter in die Höhe und liegen bei maximal 24 bis 27, im Bergland 20 bis 24 Grad.
In der Nacht zum Sonntag ziehen von Westen her Wolken auf. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 8 Grad. Am Sonntag wechseln sich der Vorhersage zufolge Sonne und Wolken ab. Am Nachmittag kann es Schauer und Gewitter geben. Die Höchstwerte erreichen sommerliche 23 bis 26, im Bergland 19 bis 23 Grad.