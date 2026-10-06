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Langes Tauziehen Jetzt ist klar, was auf den Kreisel kommt

Jessie Morgenroth

Monatelang wurde diskutiert, jetzt ist die Entscheidung gefallen: Eine auffällige Skulptur soll den Kreisverkehr in der Bücheloher Straße in Ilmenau schmücken – und das sehr zeitnah.

Langes Tauziehen: Jetzt ist klar, was auf den Kreisel kommt
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Der „ATU-Kreisel“ in der Bücheloher Straße in Ilmenau wird gestaltet werden. Die Idee hatte der Rodelclub Ilmenau. Foto: Jessie Morgenroth

Die Diskussion um die Ilmenauer Kreiselgestaltung hatte mehrere Extrarunden gedreht: Nun steht endlich fest, wie der Kreisverkehr in der Bücheloher Straße – umgangssprachlich auch ATU-Kreisel genannt – gestaltet werden soll. Zwar stand schon fest, dass das Schmuckelement etwas mit dem Rodelsport zu tun haben soll, nun steht aber der endgültige Entwurf. Der Rodelclub Ilmenau hat sich bei der Jury mit seiner Idee durchgesetzt. Wobei: eigentlich hatten die Sportler drei Vorschläge eingereicht, die sich ähnelten und augenscheinlich nur in Details unterschieden.

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Rodelkurve mit Kickelhahnturm

Die Jury entschied schließlich für eine Kreiselinstallation mit einer Rodelkurve und dem Ilmenauer Kickelhahnturm in der Mitte. In diesem ist der Schriftzug „Rodeltradition Ilmenau“ zu lesen. Zumindest, wenn man von der richtigen Seite entlangfährt. Aber: „Es ist ja ein Kreisverkehr. Man kann ihn so lange umrunden, bis man die Schrift gelesen hat“, hieß es diesbezüglich im städtischen Bauausschuss. Denn dessen Mitglieder mussten den Gewinnerentwurf der Jurywertung noch absegnen. Entsprechend stellte Thomas Schäfer, Ilmenaus Amtsleiter für Bau und Verkehr, jüngst den Ausschussmitgliedern die geplante Kreiselinstallation vor.

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Wenngleich der Juryfavorit bis dato geheimgehalten wurde, wird die Rodelstatuette vielen Ilmenauern doch bekannt vorkommen. Denn der Rodelclub war bereits seit Jahren dafür, den Kreisverkehr exakt so zu gestalten. Ihr langer Atem zahlt sich nun endlich aus.

Diese Kreiselinstallation schlägt der Rodelclub schon seit Jahren vor. Nun wurde der Vorschlag angenommen. Foto: Wolfgang Pietschmann

Nach der Jurybewertung hatte das Kulturamt den Vorschlag ans Bauamt übergeben, wo der Vorschlag auf Machbarkeit und Co. überprüft wurde. Gemeinsam mit dem Rodelclub wurde an dem Vorschlag weiter gefeilt, auch die Straßenverkehrsbehörde habe ihren Anteil beigetragen, so Thomas Schäfer. Schlussendlich entstand eine Werkszeichnung, die nun wirklich umgesetzt werden soll.

Straßenbauamt sagt Ja

Der Kreisel an sich gehöre zwar dem Straßenbauamt, allerdings habe dieses keine Probleme mit der geplanten Skulptur – zumal die Stadt ohnehin der Straßenbaulastträger ist. Es wurde lediglich empfohlen, einen Anprallschutz für die Skulptur anzubringen. Von der Rodelbahn bis zum Bord seien in der Regel aber dreieinhalb Meter Platz, so Thomas Schäfer. Die Stadt werde also schauen, ob es so einen Schutz wirklich brauche.

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Alle anderen Sachverhalte seien mit den Beteiligten, Ämtern und Co. abgestimmt. Der Kostenvoranschlag belaufe sich auf gut 70.000 Euro. Das decke sich genau mit der Summe, die in diesem Jahr für das Kreiselprojekt im Haushalt eingestellt ist.

Der Bauausschuss bestätigte einstimmig diese Kreiselgestaltung. Die Skulptur solle im November errichtet werden, zuvor bereitet das Sport- und Betriebsamt die Kreiselfäche vor.