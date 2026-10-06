Langes Tauziehen: Jetzt ist klar, was auf den Kreisel kommt

Die Diskussion um die Ilmenauer Kreiselgestaltung hatte mehrere Extrarunden gedreht: Nun steht endlich fest, wie der Kreisverkehr in der Bücheloher Straße – umgangssprachlich auch ATU-Kreisel genannt – gestaltet werden soll. Zwar stand schon fest, dass das Schmuckelement etwas mit dem Rodelsport zu tun haben soll, nun steht aber der endgültige Entwurf. Der Rodelclub Ilmenau hat sich bei der Jury mit seiner Idee durchgesetzt. Wobei: eigentlich hatten die Sportler drei Vorschläge eingereicht, die sich ähnelten und augenscheinlich nur in Details unterschieden.