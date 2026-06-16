Seit 15 Jahren und damit fast so lange, wie es den Langen Tag der Natur gibt, lädt Dr. Wolfgang Sinn zu einer Wanderung am Hautsee und am Albertsee ein. In diesem Jahr war er sehr erfreut darüber, dass sich neun Heranwachsende in die erwartungsvolle Schar eingereiht hatten. Unterstützt wurde der Döngeser von Michael Radloff, der über alles, „was kreucht und fleucht“, Auskunft gab. Auch ein elfjähriger Tiefenorter bereicherte die Exkursion.