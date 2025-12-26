Allein 60 wetterfeste Teilnehmer aus nah und fern konnte der Vorsitzende Gerhard Zimmer um 13 Uhr am Aktiv & Vital Hotel Thüringen zu der mit 23 Kilometer und 320 Höhenmeter anspruchsvollen Strecke begrüßen, darunter auch die Landrätin Peggy Greiser. Zahlreiche Freunde dieser außergewöhnlichen Tour aus dem gesamten Südthüringer Raum waren angereist, viele bereits seit Jahren immer wieder dabei. Sogar aus Eisenach, Ruhla und Gotha fanden sich mehrere Unerschrockene ein.