Im Spätherbst des vergangenen Jahres hatte Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder (SPD), die Hoffnung, dass der ewig lange Streit um die Aufstellung einer Blitzer-Säule in der Ortslage Stepfershausen ein Ende finden könnte. Bei einem Termin mit dem Landesamt für Bau und Verkehr, Region Südwest, sollte endlich ein Kompromiss gefunden werden. Die Behörde hatte zuvor lange erfolgreich verhindert, dass der in der Landsberger Straße vor dem Start der dortigen Straßen-Instandsetzung demontierte stationäre Blitzer nach Stepfershausen umgesetzt werden kann. Doch Giesders Hoffnung löste sich in Luft auf. Die Behörde blieb bei ihrer Auffassung, dass die Einhaltung der reduzierten Geschwindigkeit im Bereich des Kindergartens „Geba-Strolche“ nicht erforderlich sei.