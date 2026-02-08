Vor dem möglicherweise größten Triumph seines Sohnes ist Uwe Langenhan die Ruhe in Person. „Max weiß, was er zu tun hat. Er muss einfach bei sich bleiben“, sagte der Papa am späten Samstagabend nach dem ersten Renntag der olympischen Rennrodel-Einsitzer-Konkurrenz der Männer. Bei Halbzeit des Wettkampfes liegt Max Langenhan auf Goldkurs, dicht gefolgt vom Österreicher Jonas Müller. Die Entscheidung fällt am Sonntagabend.