Rohrbruch in der Kreisstadt: Voraussichtlich bis zum Mittag wird die Trinkwasserversorgung im Bereich Langenfelder Straße und Anrainergebiete unterbrochen sein. Das teilte der Wasser und Abwasser-Verband (WVS) Bad Salzungen am Morgen mit. Grund ist demnach ein Rohrbruches in der Hauptversorgungsleitung in der Langenfelder Straße. Laut WVS wurde die Hauptleitung bei Baggerarbeiten auf einer Baustelle durch eine Fremdfirma beschädigt. Konkret geht es nach Informationen unserer Zeitung um die Baustelle des Bäckereiunternehmens Pappert, für das kürzlich der Spatenstich erfolgt ist. Von der Unterbrechung der Trinkwasserversorgung betroffen sind den Angaben des WVS zufolge die Bereiche Langenfelder Straße, Lindig und Beete in Bad Salzungen. Es sei zudem mit Trübungserscheinungen im Leitungsnetz zu rechnen, demnach kann braunes Wasser aus der Leitung kommen. Mit den Reparaturarbeiten wurde bereits begonnen.