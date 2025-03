Der Verdächtige drang laut den Ermittlungen im vergangenen September in den frühen Morgenstunden in das Haus seiner Ehefrau in Pommelsbrunn (Landkreis Nürnberger Land) ein. Der Mann überraschte demnach die 49-Jährige im Schlaf und erdrosselte sie mit einem Kleidungsstück. Danach soll er die Leiche mit dem Auto zu einem Wald gebracht und dort vergraben haben.