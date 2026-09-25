Lange Spekulationen: Mike Singer und Bachelor-Siegerin Nadja erwarten ein Baby

Offenburg - Nach langen Spekulationen ist es nun offiziell: Mike Singer und die Siegerin der aktuellen Bachelor-Staffel Nadja Osmanovic sind ein Paar. Doch damit nicht genug - die beiden erwarten bereits ihr erstes Kind, wie sie durch einen Instagram-Post öffentlich machten. Erst wenige Stunden zuvor hatten die Stuttgarterin und der aus Kehl stammende Sänger die Gerüchte um eine Beziehung durch ein gemeinsames Musikvideo nochmals angefacht. Ob die beiden ein Paar sind, darüber wird im Netz bereits seit Monaten spekuliert.