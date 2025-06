„Lange Nacht der Natur“: Zu entdecken in Oberhof und Gehlberg

Von Waldexkursion bis Wasserfall

Auch in diesem Jahr wird in dieser „Langen Nacht der Natur“ ein abwechslungsreiches Programm geboten. Katharina Johnsen, Koordinatorin des Projekts beim Nabu Thüringen, zählt einiges auf: „In Jena kann man etwa auf einer Waldexkursion die kleinen und großen Wunder des Waldes entdecken oder spannende Beobachtungen an einem Bienenstand machen. Dem Leben im Wasser auf die Spur zu kommen, ist am Luisenthaler Wasserfall bei Schweina im Wartburgkreis möglich. Im Altenburger Land geht es bei Mehna auf Spurensuche des Schwarzmilans und im Ellricher Stadtwald im Kreis Nordhausen wird eine Vogelkundliche Wanderung am ,Grünen Band’ veranstaltet.“ Natürlich sind all diese vielfältigen Angebote nur möglich, weil sich viele Menschen an diesem Tag ehrenamtlich für die Natur engagieren und diese Programmpunkte realisieren.