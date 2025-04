„In Meiningen werfen die Nächte ihre Schatten weit voraus“, weckt Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) die Neugier auf das neue Veranstaltungsformat am 9. Mai. Premieren gibt es nicht nur am Staatstheater, sondern auch im Meininger Stadtgebiet. Die lange Nacht der Kultur wird die Werrastadt mit Leben erfüllen und in eine große Bühne verwandeln. „Schon seit langem schlummert das Eventkonzept in der Schublade, in diesem Jahr setzen wir es nun endlich um“, verkündet das Stadtoberhaupt. 21 Kulturstätten öffnen, an dem hoffentlich lauschigem Freitagabend, ihre Türen und laden zu einem abwechslungsreichen Programm ein. Mit dabei sind viele Akteure, die Vorträge halten, durch Ausstellungen führen, Lektüre präsentieren, Workshops leiten oder Musik unterschiedlicher Couleur darbieten.