Eggenthal (dpa/lby) - Bei dem Brand einer Biogasanlage in Schwaben ist der Betreiber der Anlage verletzt worden. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache war unklar. Zwei Gärbehälter der Anlage in Eggenthal (Landkreis Ostallgäu) standen den Angaben zufolge in Flammen. Zahlreiche Einsatzkräfte verhinderten, dass das Feuer auf andere Gebäude übergriff. Die Nachlöscharbeiten dauerten demnach mehrere Stunden.