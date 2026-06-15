So einen Ansturm haben wir nicht erwartet, gesteht Paul von Nordheim. Er ist der neue Vereinsvorsitzende der Heimatfreunde „Lange Bahn“, die am Sonntag regelrecht überrannt worden ist. Am Ende des Tages dürften bei diesem Kommen und Gehen locker um die 1000 Menschen hier gewesen sein, sagt jemand. „Weit mehr, als zum Lange-Bahn-Fest oder zu Himmelfahrt“, so Paul von Nordheim weiter. Und das hat einen triftigen Grund, der auch unmittelbar mit dem beliebten Ausflugsziel mitten im Kleinen Thüringer Wald zu tun hat. 600 Meter entfernt verläuft die Grenze des ausgewiesenen Windvorranggebietes W-21. W-20 und W-22 liegen je fünf Kilometer entfernt.