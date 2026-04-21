Diese 48. Auflage des Lange-Bahn-Laufes wird Organisatoren und Teilnehmern noch lange in Erinnerung bleiben. Herrschte 24 Stunden vor dem Start bei den Aufbauarbeiten und der Streckenausschilderung noch herrliches Frühlings-Ausflugswetter mit Sonnenschein, einigen Wolken und angenehmen Temperaturen, so kippte die Wetterlage quasi über Nacht ins andere Extrem. Fast pünktlich mit dem ersten Startschuss entlud sich über der Stadt und dem Friedberg ein Gewitter mit Starkregen. „Wir hatten die Prognosen für den Lauftag im Blick, dass es aber so heftig wird, das hat uns auch überrascht“, sagt Cheforganisator Steffen Meyer, der wie viele seiner Helfer völlig durchgeweicht war. So entschied er mit seinen Mitstreitern aus der LG Süd des GutsMuths Rennsteiglaufvereins, alle Starts um 30 Minuten nach hinten zu verlegen, zeichnete sich auf der Wetter-App doch ab 11 Uhr ein Ende des Gewitters ab.