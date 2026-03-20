Auch in diesem Jahr eröffnet der Lange-Bahn-Lauf am Sonntag, 19. April mit Start und Ziel im Schießsportzentrum auf dem Suhler Friedberg als erste größere Laufsportveranstaltung in Südthüringen die Laufsaison. Als „Klassiker vor dem Rennsteiglauf“ stehen die über Strecken von fünf, elf, 22 und 34 Kilometer führenden Läufe, die über elf und 22 Kilometer auch eine Nordic Walking-Wertung beinhalten, seit vielen Jahren bei vielen Freizeitläufern aus Suhl und Umgebung dick im Laufkalender. Nicht zuletzt deshalb, weil er mit seinen anspruchsvoll profilierten Strecken durch den Kleinen Thüringer Wald als ideale Vorbereitung für Thüringens größtes Laufevent, den Rennsteiglauf, gilt. Der vereint drei Wochen später, am 9. Mai, wieder tausende Läufer aus Deutschland und Europa im Zielort Schmiedefeld.