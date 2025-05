Für ein wenig Kopfschütteln sorgte in der Laufszene Ende April eine Kollision im Thüringer Laufkalender: Wie vor einem Jahr fielen Rhöner Volkslauf und Lange-Bahn-Lauf auf denselben Austragungstag, den 27. April. Dazu stand den Aktiven nicht weit entfernt mit dem sogenannten Goethe.Kultur.Lauf in Weimar ein weiteres Laufevent zur Auswahl, für das mehrere Hundert Teilnehmer gemeldet hatten. Und in Bad Salzungen lud der Thüringer Leichtathletik-Verband (TLV) zu den Landesmeisterschaften über 2000, 3000 sowie 5000 Meter ein. So mussten sich Läufer entscheiden, wo sie sich verausgaben und die Veranstalter gegebenenfalls mit kleineren Starterfeldern leben.