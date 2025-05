Nur noch zwölf Ehrenamtliche bewirtschaften die Gastronomie der Bergbaude Lange Bahn. Zwölf Mann, das klingt doch erst mal gar nicht so wenig. Noch dazu, weil die Hütte sowieso nur an den Wochenenden geöffnet hat. Doch wer möchte schon als Ehrenamtler jeden Samstag und Sonntag am Bratwurstrost oder am Zapfhahn stehen? Derzeit stemmen im Schnitt vier Männer und Frauen die Versorgung der Gäste an den jeweils zwei Tagen. Doch bei schönem Wetter oder an Feiertagen wird die Baude regelrecht überrannt. Dann sind nicht nur der Gastraum mit 40 Plätzen und die Sitzgelegenheiten vor dem Haus mit 200 Plätzen dicht an dicht besetzt. Auch auf den Wiesen ringsum nehmen die Gäste Platz. Da kann es schon mal stressig werden. Zumindest für die, die jeweils von 10 bis 17 Uhr ihren Dienst versehen.