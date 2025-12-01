Lang Lang ist der berühmteste Pianist der Welt. Diesen Satz muss man erst mal sacken lassen, um wirklich zu würdigen, was da am Samstag bei der „Weihnachtsbäckerei“ in Florian Silbereisens „Adventsfest der 100.000 Lichter“ in Suhl passiert ist.
In der Klassikwelt gehört Lang Lang zu den Mega-Stars. Nun spielte er Klavier zu Mehl und Milch in der Suhler Weihnachtsbäckerei beim ARD-Adventsfest. Der Chines mag es ungewöhnlich.
