Lang erwartetes Konzert Oasis-Comeback am Freitag: Tour-Start in Cardiff

Das Album "Definitely Maybe" kletterte nach 30 Jahren wieder an die Spitze der britischen Charts. Doch auf die anfängliche Begeisterung folgte schnell Frust: Überlastete Buchungsseiten, extreme Hotelpreise und Chaos beim Ticketkauf sorgten für Unmut.

Schnell waren die heiß begehrten Tickets vergriffen. Viele Fans zeigten sich über die lange Wartezeit in Online-Warteschlangen und die dynamische Preisgestaltung frustriert. Teilweise brach die Online-Seite zusammen, zahlreiche Fans gingen nach stundenlanger Wartezeit leer aus.

Wegen der hohen Nachfrage stiegen die Preise teils auf das Doppelte an. Die Regierung kündigte daraufhin an, den Einsatz der in Großbritannien legalen dynamischen Preisgestaltung in dem Fall zu überprüfen.

Der Frust dürfte nun der Vorfreude gewichen sein. Für manche Konzerte sind noch wenige teure Tickets zu haben. So richtig an das Comeback glauben können die Fans wohl erst, wenn die Geschwister tatsächlich auf der Bühne in Cardiff zu sehen sind - bis dahin ist "definitiv wahrscheinlich" alles möglich.