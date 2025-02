Berlin/Erfurt - Die Ministerpräsidenten der fünf ostdeutschen Bundesländer verlangen eine grundlegende Reform der europäischen Agrarpolitik. Das geht aus einem Schreiben hervor, auf das sich die Regierungschefs von Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie die Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern am Rand der Bundestagssitzung in Berlin verständigt habe. Das teilte Thüringens Staatskanzlei in Erfurt mit.