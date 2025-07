Teisnach (dpa/lby) - Zwei Männer sind bei landwirtschaftlichen Arbeiten in Niederbayern von einer aus einem Schlauch ausgetretenen Säure schwer verletzt worden. Die beiden 32 und 35 Jahre alten Männer standen am Dienstag in Teisnach (Landkreis Regen) neben einem 23-Jährigen, als dieser gerade mit dem Schlauch hantierte, wie die Polizei mitteilte. Demnach sollte über den Schlauch eine organische Säure zum Konservieren von Gerste in einen mit Gerste gefüllten Silo-Tank zugemischt werden.