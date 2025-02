Fürth (dpa/lby) - Ferkel und Schweine im bäuerlichen Stall sind in Bayern zur großen Seltenheit geworden: Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Schweinehalter im Freistaat ein weiteres Mal gesunken, wie das Statistische Landesamt in Fürth mitteilte. Zum Stichtag am 3. November waren noch 3260 Betriebe in dem Metier aktiv, 120 weniger als ein Jahr zuvor.