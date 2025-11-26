Landwirtschaft: Zu viele Zuckerrüben auf dem Markt

Plattling (dpa/lby) - Die Zuckerrübenernte in Bayern ist nach vorläufiger Schätzung durchschnittlich ausgefallen. Während die Mengen im Nordwesten und im Raum Ingolstadt etwas schlechter seien, gebe es rekordverdächtige Erträge im Südosten, sagte Benjamin Kirchberger, Leiter der Rübenabteilung bei Südzucker in Plattling. Insbesondere rund um Augsburg und Plattling zeichneten sich die Rüben durch gute Zuckerwerte aus. Für die Landwirte hat die positive Ernte aber Konsequenzen: Sie sollen ihre Flächen 2026 reduzieren.