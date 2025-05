Binnen zehn Jahren unverändert wenige Bio-Betriebe in Thüringen

Beinahe keine Rolle spielt die ökologische Haltung von Milchkühen für Bio-Produkte in Thüringen: Demnach lagen im Jahr 2023 lediglich 20 der bundesweit 4.890 vom Statistischen Bundesamt gezählten Öko-Betriebe mit Milchkühen in Thüringen. Auch hat sich diese Zahl binnen zehn Jahren entgegen dem bundesweiten Trend kaum verändert. Zusammen hielten die Thüringer Bio-Betriebe zuletzt 1.800 Milchkühe. Grund dafür sei die generell geringe Zahl an Molkereien im Land, die zudem die konventionelle und die ökologische Produktion strikt trennen müssten, so Bauernverbands-Experte Ritter.