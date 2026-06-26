Landwirtschaft: Wie sich Trockenstress auf Hessens Feldern zeigt

Folgen für Weizenernte bleiben abzuwarten

Beim Weizen machten sich Hitze und Trockenheit in einigen Regionen bereits durch die helle Farbe bemerkbar - bei diesem Getreide könne Trockenheit eine kürzere Kornfüllungsphase und Notreife nach sich ziehen und sich so negativ auf Ertrag und Qualität auswirken. Die tatsächlichen Auswirkungen der Witterung blieben jedoch vorerst abzuwarten, so die Sprecherin. Bei der Gerste wiederum rechnen die Landwirte nicht mit allzu großen Schäden, da die Ernte bereits beginne. Wo dies möglich sei, werde nun beregnet - etwa bei Sonderkulturen in Südhessen. "Jedoch ist dies nur in sehr begrenztem Rahmen möglich und teuer", erklärte die Sprecherin.