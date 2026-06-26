Landwirtschaft: Wie sich Trockenstress auf Hessens Feldern zeigt

Friedrichsdorf/Taunus (dpa/lhe) - Sommerhitze und Trockenheit machen den hessischen Bauern zu schaffen. Betroffen sei vor allem die Region Südhessen, wo einige Landwirte bereits mit der Ernte der Wintergerste begonnen hätten, teilte eine Sprecherin des Hessischen Bauernverbandes auf Anfrage mit. Dort sei mittlerweile auch in den unteren Bodenschichten Trockenstress festzustellen. Auch Mittelhessen sei betroffen. Je nach Dauer werde die Trockenheit irgendwann für Kulturen, die erst später im Sommer geerntet werden, nicht mehr kompensierbar sein, "und Erträge werden sinken".