Landwirtschaft: Wie Bayerns Kühe an die Zeitumstellung gewöhnt werden

München (dpa/lby) - Viele Milchkühe in Bayern werden in kleinen Schritten an die bevorstehende Umstellung auf Winterzeit gewöhnt. "Grundsätzlich ist es so, dass dem Tier die Zeitumstellung völlig egal ist", sagt Markus Drexler, Sprecher des Bayerischen Bauernverbandes (BBV). Veränderungen oder Probleme gebe es nur an "Schnittstellen" zum Mensch, also zum Beispiel beim Melken oder Füttern. Wenn der Bauer plötzlich eine Stunde später in den Stall komme, dann könnten die Tiere ungeduldig werden, ihr gewohnter Rhythmus sei gestört.