Landwirtschaft: Weniger Getreide zur Körnergewinnung angebaut

Zugenommen hat in diesem Jahr der Anteil am Ackerland mit Pflanzen zur Grünernte. Ihr Anteil lag zuletzt bei 657.900 Hektar (32,3 Prozent). Den größten Teil stellt dabei Silo-/Grünmais dar, dessen Anbaufläche seit 2022 um 5,7 Prozent gestiegen ist. Bayerns bedeutendste Kulturpflanze bleibt demnach aber der Mais mit 530.500 Hektar Anbaufläche und einem Anteil von 26,0 Prozent am Ackerland.