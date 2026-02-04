Landwirtschaft: Weniger Bio-Anbau in Bayern trotz hoher Nachfrage

München (dpa/lby) - Der Appetit der Menschen auf Bio-Lebensmittel nimmt weiter zu, dennoch ist die Anbaufläche in Bayern gesunken. Wie kommt das? Die Hauptgründe seien die EU-Weidepflicht für Bio-Höfe und Betriebsaufgaben, weil keine Nachfolger gefunden würden, sagte Thomas Lang, Vorsitzender der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau (LVÖ). Deshalb müsse die Politik Planungssicherheit für die Bio-Bauern schaffen, etwa bei der EU-Agrarförderung, beim Bürokratieabbau und der Düngemittelverordnung.