Franken und Niederbayern in den Startlöchern

Auch die Spargelbauern in Niederbayern und Franken warten auf Frühlingswetter. "Die Sonne fehlt noch und mit ihr die Wärme im Boden", sagte Miriam Adel, Vorsitzende des Spargel-Erzeugerverbandes Franken. Offiziell soll in Unterfranken am Freitag, 11. April, angestochen werden, und zwar auf einem Hof in Rauhenebrach (Landkreis Hassberge).