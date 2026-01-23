Landwirtschaft: Wem gehört der Acker? Drei Länder, drei Antworten

Die Lage in Sachsen

In Sachsen ist ein Agrarstrukturgesetz nach Angaben des sächsischen Landwirtschaftsministeriums und des Landesbauernverbandes derzeit vom Tisch. Der Bauernverband verweist darauf, dass er in der vergangenen Legislaturperiode "maßgeblich dazu beigetragen" habe, dass ein Gesetzentwurf zum Agrarstrukturgesetz abmoderiert und nicht weiterverfolgt wurde.

Die eigentlichen Preistreiber am Bodenmarkt sind laut Bauernverband nicht die Share Deals, sondern "die Vergabe der BVVG-Flächen sowie der ZFM-Flächen". Gemeint sind vor allem staatlich beeinflusste Flächen, die über Ausschreibungen vergeben werden: Die bundeseigene Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft (BVVG) privatisiert und verpachtet seit der Wiedervereinigung ehemals volkseigene DDR-Agrarflächen. In Sachsen werden zudem landeseigene Agrarflächen über den Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement (ZFM) verwaltet und meist verpachtet.

Das Landwirtschaftsministerium sieht ebenfalls keinen unmittelbaren Handlungsdruck bei Share Deals. Auch im Freistaat werden Anteilskäufe im Agrarsektor nicht systematisch erfasst - es lägen keine Daten dazu vor, hieß es. Die Gefahr spekulativer Betriebserwerber werde derzeit "als gering erachtet". Eine vorsorgliche Datenerhebung würde zudem "zu einem weiteren Bürokratieaufwuchs führen".

Die Lage in Thüringen

Ähnlich wie in Sachsen ist auch in Thüringen ein Agrarstrukturgesetz derzeit kein Thema mehr. Der Thüringer Bauernverband verweist darauf, dass ein solches Gesetz in früheren Debatten abgelehnt worden sei, weil es die Betriebe "in ihrer unternehmerischen Freiheit eingeschränkt" hätte. Zudem habe man Regelungen zu Anteilskäufen in Entwürfen für verfassungsrechtlich problematisch gehalten.

Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums liegt die Zuständigkeit für eine Regulierung von Anteilskäufen ebenfalls beim Bund. Versuche, dies auf Landesebene zu regeln, seien in der Vergangenheit stets gescheitert.