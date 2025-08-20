Landwirtschaft: Von süß bis säuerlich: Apfelernte in Franken beginnt

Kitzingen (dpa/lby) - Erst war es sehr trocken, doch der Regen im Juli hat den Äpfeln gutgetan: In Franken geht es nun an die Ernte. Zurzeit würden frühe Sorten wie Piros, Discovery und Collina geerntet, teilte Thomas Riehl vom Verein Fränkische Obstbauern in Kitzingen mit. Dann gehe es an die Herbst- und Lagersorten. Elstar, eine der Hauptsorten im hiesigen Anbau, sei zum Ende der Woche dran. Danach folgten Gala, Rubinette, Boskoop, Jonagold und andere. Voraussichtlich Ende Oktober werde die Ernte abgeschlossen sein.