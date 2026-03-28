Landwirtschaft und Ernährung: Iran-Krieg lässt Düngerpreise steigen

Für Bauern, die jetzt kaufen müssen, wird es teuer

"Die Herausforderung liegt derzeit weniger in der Verfügbarkeit als vielmehr in der Preisentwicklung", meint ein Sprecher des Bayerischen Bauernverbands (BBV) in München. "Für Betriebe, die sich nicht frühzeitig eingedeckt haben, führt dies zu einer spürbaren Kostenbelastung."

Den Bauern zusätzlich zu schaffen machen dabei eher niedrige Erzeugerpreise, vor allem für Getreide. "Steigende Betriebsmittelkosten bei gleichzeitig schwachen Erlösen verschärfen die wirtschaftliche Lage und belasten die Liquidität der Betriebe", sagt der BBV-Sprecher.