Landwirtschaft: Umfrage: Bayern setzen auf einheimische Lebensmittel

Und: Eine große Mehrheit der Bayern glaubt, dass die Landwirtschaft ihre wesentlichen Aufgaben auch erfüllt. Sie sehen allerdings in einigen Bereichen auch Nachholbedarf: Die Einhaltung von Tierwohlstandards halten 53 Prozent für erfüllt, 44 Prozent halten diese Aufgabe dagegen nicht für erfüllt. Den Schutz der Umwelt und die Verbesserung des

Klimaschutzes halten 53 Prozent für erfüllt, 41 Prozent aber nicht für erfüllt. Und auch die Förderung der Artenvielfalt halten 51 Prozent für erfüllt, 44 Prozent sehen dies nicht als erfüllt an. Kaniber kündigte an, in diesen Bereichen noch mehr Aufklärung leisten zu wollen.