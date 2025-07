Landwirtschaft Trocken und heiß: Unterdurchschnittliche Ernte erwartet

Ökolandbau kommt voran

Kaniber verwies auf Fortschritte bei der Öko-Fläche in Bayern, die sich binnen zehn Jahren verdoppelt habe. 22 Prozent der deutschen Ökofläche und 32 Prozent der Ökobetriebe lägen in Bayern. Bis 2030 wolle Bayern 30 Prozent Öko-Landbau haben. Dafür nehme der Freistaat 120 Millionen Euro jährlich in die Hand.