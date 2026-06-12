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  4. Tiere und Technik zum Anfassen – Bauern öffnen ihre Hoftore

Landwirtschaft Tiere und Technik zum Anfassen – Bauern öffnen ihre Hoftore

Kühe streicheln, Technik bestaunen, Landluft schnuppern: Bundesweit öffnen am Wochenende Bauern ihr Ställe und Scheunen für Interessierte.

Wittichenau (dpa/sn) - Beim "Tag des offenen Hofes" geben am Wochenende viele Agrarbetriebe bundesweit Einblicke in ihre Arbeit. Die zentrale Eröffnung des Aktionstages wurde am Freitag in Wittichenau (Landkreis Bautzen) gefeiert. Der "Tag des offenen Hofes" sei eine gute Gelegenheit zu erleben, wie Lebensmittel hergestellt werden, warb die Generalsekretärin des Deutschen Bauernverbandes, Stefanie Sabet. Er bringe Menschen miteinander ins Gespräch und schaffe Vertrauen, weil Landwirtschaft hautnah zu erleben sei, ergänzte Sachsens Agrarminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU). 

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Diese sächsischen Betriebe sind mit dabei 

Auch in Sachsen selbst öffnen zahlreich Höfe ihre Ställe und Scheunen für Interessierte. Dabei sind Tiere ebenso zu erleben wie moderne Technik. Mit dabei sind laut einer Übersicht des Deutschen Bauernverbandes etwa die Agrargenossenschaft Memmendorf in Oederan, das Gut Christgrün in Pöhl, der Landwirtschaftsbetrieb Schicketanz in Grimma und die Gutsverwaltung Schönfelder Hochland in Dresden.