Landwirtschaft Tiere und Technik zum Anfassen – Bauern öffnen ihre Hoftore

Wittichenau (dpa/sn) - Beim "Tag des offenen Hofes" geben am Wochenende viele Agrarbetriebe bundesweit Einblicke in ihre Arbeit. Die zentrale Eröffnung des Aktionstages wurde am Freitag in Wittichenau (Landkreis Bautzen) gefeiert. Der "Tag des offenen Hofes" sei eine gute Gelegenheit zu erleben, wie Lebensmittel hergestellt werden, warb die Generalsekretärin des Deutschen Bauernverbandes, Stefanie Sabet. Er bringe Menschen miteinander ins Gespräch und schaffe Vertrauen, weil Landwirtschaft hautnah zu erleben sei, ergänzte Sachsens Agrarminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU).