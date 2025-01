Erfurt (dpa/th) - Thüringen will nach dem Vorbild von Sachsen-Anhalt eine Agrarmarketing-Gesellschaft gründen. Sie soll den Verkauf von in Thüringen produzierten Lebensmitteln ankurbeln und für einen Imagegewinn sorgen, sagte Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) in Erfurt. Zudem solle die Vermarktung des Freistaats als Produzent guter Lebensmittel aber auch als Tourismus-Land wieder unter dem Slogan "Grünes Herz Deutschlands" erfolgen. "Aber nicht altbacken, sondern modern."