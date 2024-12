Das Förderprogramm war aufgrund der großen Nachfolge im vergangenen und in diesem Jahr aufgestockt worden. Den Angaben nach profitierten bisher 28 Unternehmen von der Starthilfe. Die geschäftsführende Agrarministerin Susanna Karawanskij (Linke) wertete das Programm zur Unterstützung des Generationswechsels in der Landwirtschaft als Erfolg. Das Durchschnittsalter der Landwirte liege bei 53 Jahren, so die Ministerin. Jeder Vierte sei älter als 55 Jahre und nur für jeden dritten Betrieb stehe eine Hofnachfolge in Aussicht.