München (dpa/lby) - Noch im März soll in Bayern die Spargelernte beginnen. Je nach Wetterlage könnte im Bereich Schrobenhausen ab Ende kommender Woche Spargel gestochen werden, sagte Peter Strobl, Geschäftsführer des Spargelerzeugerverbands Südbayern. In den Spargelregionen Franken und Niederbayern soll es Ende März beziehungsweise in der ersten April-Hälfte losgehen.