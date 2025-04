Landwirtschaft Spargel sprießt in Thüringen – Saison eröffnet

Geerntet werden die Stangen bereits seit kurz vor Ostern. In Kutzleben, einem der größeren Anbaubetriebe in Thüringen, wird in diesem Jahr auf 120 Hektar Fläche Bleich- und Grünspargel geerntet. Ein Ertrag von 8 bis 9 Tonnen je Hektar wird angepeilt. In den vergangenen zehn Jahren sei die Anbaufläche sukzessive verringert worden, sagte Imholze. In Spitzenzeiten hatte der Betrieb auf bis zu 220 Hektar Spargel angebaut. "Wir haben uns den Vermarktungsmöglichkeiten angepasst, das heißt weniger Fläche", so der Firmenchef.