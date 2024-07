Landwirtschaft: Schafft es Nutzhanf aus der Nische?

Landwirte sehen noch Risikofaktoren

Der Bauernverband sieht insgesamt ein größeres Potenzial, fordert dafür aber noch mehr Vereinfachungen. "Nutzhanf ist außerordentlich vielfältig verwendbar, hat ackerbaulich viele Vorteile und würde auch einen Gewinn für die Biodiversität darstellen", sagte Generalsekretär Bernhard Krüsken. Sowohl der Anbau als auch die Blüte müssten aber der Bundesanstalt gemeldet werden, was viel Zeit in Anspruch nehme. Zusätzlich verunsichere der geringe THC-Grenzwert, da schon bei geringer Überschreitung die gesamte Ernte vernichtet werden müsse. "Nur Landwirte mit großem Durchhaltevermögen oder einer Liebe zu Hanfpflanzen nehmen diese Risiken in Kauf." Die Anbauzahlen für 2023 belegten diese Einschätzung leider.

Vorteile und Geschäftschancen

Das Ministerium hebt günstige Eigenschaften des Hanfanbaus auch für den Klima- und Umweltschutz hervor. Nötig seien nur sehr wenig Dünger, in der Regel keine Pflanzenschutzmittel oder zusätzliche Bewässerung. Hanf verbessere den Boden durch Anreichern von Stickstoff aus der Luft und biete Lebensraum für Insekten. Fast alle Teile der Pflanzen seien verwertbar. Das Angebot hanfhaltiger Lebensmittel sei gewachsen, erläutert das Bundesinstitut für Risikobewertung. Verwendet würden meist Hanfsamen, die reich an Amino- und Fettsäuren seien - etwa in Öl und Nudeln.