Dritter Fall binnen weniger Wochen

Die große Anzahl der toten Tiere sticht heraus, doch kommt es in Bayern immer wieder zu ähnlichen Fällen. So waren erst Ende März auf einem Bauernhof in Griesstätt im Landkreis Rosenheim 14 tote Rinder und drei tote Schafe entdeckt worden, drei weitere Rinder mussten aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustandes eingeschläfert werden.