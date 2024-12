Landwirtschaft: Präsident des Thüringer Bauernverbandes wiedergewählt

Apfelstädt (dpa/th) - Der Thüringer Bauernverband hat Klaus Wagner als Präsident wiedergewählt. Bei der Landesvertreterversammlung in Apfelstädt stimmte eine deutliche Mehrheit von 84 Prozent der Delegierten für den Amtsinhaber, wie eine Sprecherin mitteilte. Wagner steht seit 2016 an der Spitze des Verbandes. Der studierte Ernährungswissenschaftler ist Geschäftsführer der Universal-Agrar GmbH in Erfurt.